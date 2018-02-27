У Мінфіні відзвітували, що заборгованість за субсидіями погашена більш ніж на 80%

Держказначейство перерахувало субвенції на суму 18,368 млрд грн з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

Заборгованість на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг погашена більш ніж на 80%.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, станом на 26 лютого субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг перерахована у сумі 18,368 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у середині лютого Мінфін пообіцяв, що об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи (ОСББ/ЖБК) до кінця лютого 2018 року отримають відшкодування боргів за пільгами та субсидіями за 2017 рік на свої поточні банківські рахунки, а відкриті для цих цілей казначейські рахунки будуть закриті.

Уряд схвалив зміни механізму монетизації субсидій, що вирішують проблемні питання, які виникли в учасників процесу з початку введення нової системи розрахунків за субсидіями з 1 січня цього року.

Тепер розрахунки за квартирну плату (утримання будинків, споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком та інші послуги будуть здійснюватися на підставі інформації управлінь соцзахисту щодо нарахованих пільг і субсидій. Кошти Казначейство перераховуватиме на рахунки в банківських установах.