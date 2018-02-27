Експерти на тлі чуток про подорожчання газу розповіли, як зекономити на комуналці (відео)

Згідно із документами Мінфіну, газ, який враховано у більшості комунальних тарифів, з 1 квітня ймовірно подорожчає на 62%.

Разом із підвищенням цін у платіжках, обертів набирає підпільна імперія нелегальних приладів, що скручують лічильники.

Як йдеться в сюжеті програми «Гроші» на телеканалі 1+1, попит на такі прилади шалений, тож і вибір таких пристроїв на будь-який смак.

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Згідно із документами Мінфіну, газ, який враховано у більшості комунальних тарифів, з 1 квітня ймовірно подорожчає на 62 відсотки.

Найбільш ходовий товар на ринку – неодимовий магніт, однак працює він лише на старих лічильниках. Журналісти придбали розрекламований продавцем магніт для перевірки його ефективності, але, за словами експерта з електрики, зекономити за допомогою цього приладу не вдасться.

Всі інші антилічильники, які пропонують в інтернеті, за словами експерта інституту економічних стратегій Юрія Корольчука, є «банальним лохотроном».

В сюжеті зазначається, що якщо комунальники зловлять споживача за втручанням в лічильник, то порушнику доведеться сплатити в середньому близько 50 тисяч гривень.

Тож для законної і безпечної економії краще просто встановити лічильники на світло і воду і газ, не вмикати конфорку на повну без необхідності, утеплити помешкання і слідкувати за справністю сантехніки, аби гроші не утікали разом із водою.

Такі звичайні на перший погляд поради дозволяють зекономити на 20-30 відсотків, стверджують експерти.