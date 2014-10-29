Половина туристів, які відпочили в окупованій Ялті, більше не хочуть туди повертатися

Половина туристів, які відпочили на території окупованої Росією Великої Ялти, поки не планують повертатися туди на відпочинок. Про це заявила нелегітимний республіканський міністр курортів і туризму Олена Юрченко, передають "Новини Криму".

«Ми проводили опитування, в ході якого з'ясувалося, що 50% тих, хто відпочивали в цьому сезоні на території Великої Ялти, поки не планують повертатися», - сказала Юрченко. За її словами, основною причиною цього є кардинальна невідповідність показників «ціна-якість» наданих туристичних послуг.

Читайте такожСША готові співпрацювати з новою Радою у протидії окупації Криму«Головними причинами цього поки неповернення є, зокрема, невідповідність показників умов розміщення тому унікальному природному потенціалу, який є в Ялті. Ще одна причина, це, звичайно, досить низький рівень сервісу, і ми це прекрасно знаємо», - пояснила нелегітимний міністр.