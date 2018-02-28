Гройсман розповів українцям, як скоротити комунальні рахунки в 2-3 рази

Прем'єр вважає, що місцеві органи влади повинні подбати про ефективність роботи котелень, утеплення теплотрас та багатоквартирних будинків.

Правильні заходи з енергоефективності дадуть змогу кожній українській родині в 2-3 рази скоротити рахунки за теплопостачання й інші комунальні послуги. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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«Правильні заходи з енергозбереження можуть зробити рахунок кожної української родини в 2-3 рази меншим, ніж він є сьогодні. Тобто, ключове питання на сьогодні - це скільки ми споживаємо тепла та інших житлово-комунальних послуг, і тут питання енергоефективності виходить на передній план», - сказав він, додавши, що уряд розуміє, що питання вартості житлово-комунальних послуг на сьогодні хвилює кожну українську сім‘ю.

Також прем'єр вважає, що місцеві органи влади повинні подбати про ефективність роботи котелень, утеплення теплотрас та багатоквартирних будинків.

«Там, де ми можемо опалювати будинки альтернативним видом палива - ми повинні це робити», - сказав Гройсман.

Прем'єр повідомив, що цього року в Україні почне роботу новий інструмент для зниження споживання енергоресурсів - Фонд енергоефективності.

«Люди його використовуватимуть для того, щоб стати максимально енергоефективними. Для людей це відобразиться системними змінами», - вважає очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада на початку червня 2017 року ухвалила закон про створення в Україні Фонду енергоефективності, метою якого є забезпечення ефективного використання фінансових коштів, а також надання технічної допомоги для термомодернізації та енергетичної модернізації житлового фонду.

У проекті держбюджету на 2018 рік передбачено, що загальний обсяг інвестицій в програми з енергоефективності становитиме 1,6 млрд грн, з яких 400 млн грн буде спрямовано на програму «теплих» кредитів, а решта (1,2 млрд грн) - на фінансування Фонду енергоефективності. Частину з цих коштів буде надано урядом Німеччини і Європейською комісією.