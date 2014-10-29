Нова Рада може дозволити продаж сільгоспземель

11:43, 29 жовтня 2014
Нерухомість
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Парламентська коаліція, створювана за підсумками Верховну Раду, що відбулися 26 жовтня, буде відстоювати зняття мораторію на торгівлю землею сільськогосподарського призначення.

Фото УНИАН

«Ми введемо ринок землі і створимо ефективну систему підтримки сільгоспвиробника», - сказано у проекті коаліційної угоди, запропонованому до обговорення політичною партією «Блок Петра Порошенка».

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Нагадаємо, в 2012 році ВР продовжила мораторій на продаж сільськогосподарської землі до 2016 року.

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