Нова Рада може дозволити продаж сільгоспземель
11:43, 29 жовтня 2014Нерухомість
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Парламентська коаліція, створювана за підсумками Верховну Раду, що відбулися 26 жовтня, буде відстоювати зняття мораторію на торгівлю землею сільськогосподарського призначення.
У Порошенка хочуть скасувати мораторій на продаж сільськогосподарських земель / Фото УНІАН
«Ми введемо ринок землі і створимо ефективну систему підтримки сільгоспвиробника», - сказано у проекті коаліційної угоди, запропонованому до обговорення політичною партією «Блок Петра Порошенка».
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Нагадаємо, в 2012 році ВР продовжила мораторій на продаж сільськогосподарської землі до 2016 року.
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