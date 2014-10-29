Нова Рада може дозволити продаж сільгоспземель

«Ми введемо ринок землі і створимо ефективну систему підтримки сільгоспвиробника», - сказано у проекті коаліційної угоди, запропонованому до обговорення політичною партією «Блок Петра Порошенка».

Читайте такожВ Україні можуть повністю заборонити продаж сільгоспземель

Нагадаємо, в 2012 році ВР продовжила мораторій на продаж сільськогосподарської землі до 2016 року.