Нова Рада має намір змусити платити податок на нерухомість усіх українців

Про це йдеться у проекті коаліційної угоди, запропонованому до обговорення політичною партією «Блок Петра Порошенка».

Причому право на встановлення пільг і ставок податку на нерухомість пропонується закріпити за органами місцевого самоврядування.

Читайте такожУ Яценюка хочуть, аби податок на нерухомість платили всі

Крім того, нова парламентська коаліція, згідно з проектом угоди, повинна забезпечити передачу повноважень з реєстрації речових прав на місцевий рівень з 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів України вже пропонував скасувати неоподатковуваний податком на нерухомість мінімум загальної житлової площі для всіх видів об'єктів, а також розширити базу оподаткування за рахунок об'єктів комерційної нерухомості. Так, урядовий законопроект, поданий на розгляд парламенту у вересні поточного року, передбачав надання права місцевим органам влади встановлювати ставки податку на нерухоме майно для об'єктів житлової і комерційної нерухомості в розмірі до 2% мінімальної зарплати за 1 кв. м площі.

Довідка УНІАН. Відповідно до нинішньої редакції Податкового кодексу, об'єктом оподаткування нерухомого майна є квартири і будинки, що перевищують площу 120 кв. м і 250 кв. м відповідно. Квартири і будинки меншої площі є предметом податкової пільги.

Підлягає оподаткуванню сумарна площа квартири та будинки, якщо вона перевищує 370 кв. м. Ставка податку становить 1% від мінімальної зарплати для сумарної площі нерухомості від 370 кв. м до 740 кв. м і 2,7% - якщо вона перевищує 740 кв. м.

Причому власне податок нараховується на кількість метрів, що перевищує «пільгове» значення, що не обкладається податком.

Водночас «пільга» зі сплати податку знімається відразу ж, щойно буде доведено факт отримання доходів з нерухомості - від здачі її в оренду, лізинг або використання в комерційних цілях.