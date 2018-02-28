Захмарні платіжки на тепло в Києві: як вирішити проблему

Якщо в квитанціях на оплату ЖКП завищені обсяги споживання енергоресурсів або сума до оплати за ЖКП, споживачі мають право звернутися до Держспоживслужби.

Кияни скаржаться на отримання завищених квитанцій на оплату спожитого централізованого опалення. Як нараховується вартість теплопостачання в Києві в опалювальному сезоні 2017-2018 роках, і як вирішити проблеми завищених квитанцій, повідомив портал Domik.ua.

Читайте такожГройсман переклав відповідальність за високу комуналку на місцеву владу

Правила нарахування квитанції на оплату теплопостачання в Києві в 2018 році

Як повідомили в ексклюзивному коментарі порталу в прес-службі ПАТ "Київенерго", методика нарахування вартості тепла регулюється наступними нормативними документами:

- Закон України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання";

- постанова кабінету міністрів України №630 "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення".

В п. 4 ст. 11 закону у разі несвоєчасної передачі показань лічильників застосовуються наступні методики нарахування суми до оплати за спожите тепло:

1. При несвоєчасній передачі показань лічильника протягом трьох місяців сума до оплати тепла розраховується за середніми показниками попереднього опалювального сезону. Так, якщо споживачі не передали свідчення індивідуального лічильника тепла за один місяць, то плату за опалення нарахують за середніми показниками.

2. У разі не передачі показань індивідуального лічильника більше трьох місяців, виконавець комунальної послуги зобов'язаний виконувати розрахунки за методикою, яка застосовується для квартир, без індивідуальних приладів обліку.

У ексклюзивному коментарі порталу в компанії "Київенерго" повідомили, що на практиці зазначені норми застосовуються в залежності від часу, коли встановлено індивідуальний проділ обліку. "Планові нарахування застосовуються з жовтня 2017. При наявності будинкового лічильника і не передачі показань за індивідуальним лічильником, якщо є історія за показниками індивідуального лічильника "планові" нараховуються виходячи з цих свідчень. Для цього використовується середнє значення за попередні 12 місяців з урахуванням кількості днів надання послуги, помножене на кількість днів надання послуги в розрахунковому місяці. При відсутності історії – за показаннями будинкового лічильника. Якщо споживання за індивідуальним лічильником "0" нарахування також виконується за показаннями будинкового лічильника", - повідомили в прес-службі компанії.

Чому приходять завищені квитанції на оплату тепла в столиці

У ПАТ "Київенерго" повідомили, що збільшення суми до оплати за спожите централізоване опалення можливо за наступних причин:

- збільшення опалювальної площі квартири за рахунок прибудови, приєднання мансарди і балкона, або винесення радіаторів опалення на балкон;

- використання тепла в комерційних приміщеннях без оформлення договору на теплопостачання;

- незаконних врізок в систему централізованого тепло - і гарячого водопостачання.

При наявності в багатоквартирному будинку загальнобудинкового лічильника тепла вартість енергоресурсу нараховується згідно інформації про опалювальної площі, якою володіє компанія. Якщо в деяких квартирах опалювальна площа була збільшена, а в компанії не передали нові дані, то обсяг спожитого тепла, буде розподілений на інші квартири пропорційно заявленої площі.

У такій ситуації киянам слід викликати інспекції від компанії-постачальника послуги для виявлення і фіксації:

- збільшення опалювальної площі;

- споживання тепла без договорів в комерційних приміщеннях.

Влітку 2017 року представники компанії "Київенерго" проводили відповідні інспекції у багатоквартирних будинках та склали акти про виявлені порушення.

Як вирішити питання завищених квитанцій на оплату тепла

Відповідно до Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", перерахунки за спожите тепло виконується після поновлення передачі показів вузлів обліку енергоресурсу. Така норма значиться в п. 4 ст. 11 закону.

У Госпотребслужбе повідомили, щоб врегулювати питання завищених квитанцій на оплату комунальних послуг, споживачам необхідно:

1. Звернутися в компанію, яка надає комунальну послугу з вимогою провести перерахунок.

2. При відсутності реакції з боку постачальника ЖКП або в разі відмови від проведення перерахунку, необхідно направити скаргу до Держспоживслужби.

Читайте такожУ "Київенерго" придумали виправдання "космічним" платіжкам за опалення

У службі зазначили, що на підставі скарг від споживачів проводиться перевірка діяльності компанії-постачальника ЖКП. З початку 2018 року було зареєстровано більше 2000 звернень з вимогою перевірити обґрунтованість нарахованих квитанцій на оплату ЖКП.

Щоб споживачам не розраховували вартість тепла при наявності індивідуального теплолічильника, за показами загальнобудинкового, необхідно своєчасно передавати показання приладу обліку не передавати "0".

У разі завищених квитанцій на оплату тепла необхідно звертатися для отримання роз'яснень до постачальника послуги і писати скаргу до Держспоживслужби.