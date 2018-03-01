Девелоперська компанія KAN планує завершити першу чергу житлового кварталу Respublika біля метро Теремки в Києві в 2019 році

Девелоперська компанія KAN спільно з компанією Archimatika планують завершити першу чергу житлового кварталу Respublika біля метро Теремки в Києві в третьому кварталі 2019 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив почесний президент девелоперської компанії Kan Ігор Ніконов на прес-конференції.

«Перша черга - 4 будинки, дитячий садок і громадський центр. Перший будинок ми вводимо у вересні 2019 року і до 2020 року перші 4 будинки, дитячий садок і Академія спорту будуть завершені. Проект дуже великий, думаю, його повна реалізація займе близько 10 років. Якщо говорити про першої черги (близько 250 тис. кв. метрів), то ми плануємо її завершити за 5-6 років»,- сказав він, додавши, що кількість квартир в першої черги складе 1800.

За його словами, для мешканців Respublika, крім широкої спортивної інфраструктури, будуть безкоштовно надаватися у користування велосипеди, тенісні ракетки та інший спортивний інвентар.

Також, президент KAN повідомив, що ціна квадратного метра житла становитиме від 17,5 тис. грн, а покупці зможуть взяти безвідсоткову розстрочку.

"Вартість за квадратний метр буде стартувати від 17,5-18 тис. грн. Розстрочка до введення в експлуатацію без відсотків, у валюті до 5-7 років. Є ще іпотека від банку, яка буде коштувати 9-10% у гривнях у перші 3 роки", — сказав Ніконов.

Крім того, він зазначив, що висотність будинків буде 7-10 поверхів, з точковими архітектурними акцентами максимум у 12 поверхів, а житловий комплекс буде обслуговувати експлуатуюча компанія від KAN Development.

Також, Ніконов, підкреслив, що завдяки якості матеріалів і наявності лічильників у будинках опалення буде коштувати в 2,5 рази дешевше (як і в «Комфорт Тауні, Cental Park і тд), ніж в інших будинках Києва.

На питання журналістів про обсяги інвестицій в проект він повідомив, що вони можуть скласти близько 400 млн доларів.

Присутній на прес-конференції головний архітектор і співзасновник компанії Archimatica Дмитро Васильєв зазначив, що Respublika буде найбільшим районом в Україні.

"Respublika — це найбільший район за всю історію незалежності України. Понад 100 гектарів. Цей район спланований по квартального принципом. Це дозволяє уникнути заторів, створити візуальний комфорт. Район розташований в 4 хвилин ходьби до метро Теремки і за 15 хвилин можна доїхати в центр... В житловому комплексі Respublika всі перші поверхи відведені під невеликі магазини, офіси, кафе і т. д. В Public центр району будуть винесені всі гучні функції - кафе, дитячий клуб, ігрова зона. Все це буде накрите єдиної зеленим дахом, яка взимку буде перетворюватися в снігову гірку для дітей і дорослих ", — сказав він.

Також він зазначив, що на перших поверхах передбачені приміщення, де жителі зможуть зберігати свої великогабаритні речі: "Ви приїхали на велосипеді і не тягніть його до себе в квартиру, а залишаєте його на першому поверсі", — зазначив Васильєв.

Також, спікери повідомили, що всі бажаючі можуть взяти участь у створенні житлового комплексу та надсилати свої побажання на електронну пошту проекту idea@respublika.kiev.ua.