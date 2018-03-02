Житло в столиці: нове подорожчало, вторинне подешевшало

Найбільше подорожчали нові квартири в Дніпровському, Шевченківському та Оболонському районах столиці – на 5,1%, 1,6% і 1,5% відповідно.

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в лютому 2018 року порівняно з січнем збільшилася на 0,6% – до 24,128 тисячі гривень/квадратний метр, порівняно з лютим 2017 року ціни збільшилися на 3,5%.

Про це повідомляє у своєму щомісячному звіті інформаційно-аналітичний портал "Столична нерухомість".

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За даними експертів, минулого місяця на первинному ринку збільшилася вартість квартир комфорт-класу – на 2,5%, до 22,271 гривень/квадратний метр, економ-класу – на 2%, до 17,988 гривень/квадратний метр, бізнес-класу - на 1,1% – до 32,537 гривень/квадратний метр, а квартири преміум-класу подорожчали на 0,2% - до 49,950 гривень/квадратний метр.

Найвідчутніше зросли ціни на квартири у Дніпровському, Шевченківському та Оболонському районах столиці – на 5,1%, 1,6% і 1,5% відповідно, тоді як вартість квартир у Голосіївському, Печерському, Подільському, Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах знизилася на 0,8%, 1,7%, 3%, 1,1%, 0,7% і 0,2% відповідно.

За інформацією порталу, минулого місяця квартири до продажу пропонували 76 оператора 205 об'єктах. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови комфорт-класу – 35%. Новобудови бізнес-класу становлять 24% від загальної кількості, економ-класу – 28%, преміум-класу – 13%.

При цьому в лютому були припинені або припинені продажі квартир в 2 об'єктах.

Разом з тим, середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва в лютому 2018 року знизилася порівняно з січнем на 6% і склала 33,487 гривень/квадратний метр, при цьому доларові ціни знизилися на 0,3%, – до 1229 доларів/квадратний метр.

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Також повідомляється, що з лютого 2017 року квартири на вторинному ринку житлової нерухомості Києва подешевшали в середньому на 4,2%, а в доларовому еквіваленті середня ціна знизилася на 3,8%.

За даними аналітиків, за рік гривневі ціни в дорогому сегменті житла знизилися на 6,6%, в дешевому – на 5,2%, а в доларовому еквіваленті знизилися на 0,9% в дорогому сегменті зросли на 0,6% – у дешевому.

Згідно зі звітом, минулого місяця найбільше подешевшали 4-кімнатні квартири – на 6,7%, до 36,079 гривень/квадратний метр. Середня вартість пропозиції 2-кімнатних квартир в столиці знизилася на 6,5%, до 34,560 гривень/квадратний метр, 3-кімнатних – на 6,1%, до 33,338 гривень/квадратний метр, 1-кімнатних – на 4,9%, до 31,716 гривень/квадратний метр.

У лютому 2018 року зафіксовано зменшення середніх цін у всіх адміністративних районах Києва - від 4,9% у Дніпровському до 6,5% в Оболонському та Шевченківському районах.

Кількість представлених до продажу квартир на вторинному ринку житлової нерухомості в лютому порівняно з січнем зменшилася на 0,8% і становить 18,582 тисячі квартир.

В загальному обсязі 1-кімнатні квартири займають 27%, 2-кімнатні – 32%, 3-кімнатні – 34% і 4-кімнатні – 7%.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2018 року порівняно з груднем 2017 року середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва зріс на 1,1% – до 23,984 гривень/квадратний метр, порівняно з січнем 2017 року ціни збільшилися на 2,9%.

Квартири на вторинному ринку Києва в середньому за січень 2018 року подорожчали порівняно з груднем 2017 року на 2,2% до 35,616 гривень/квадратний метр, при цьому доларові ціни знизилися на 0,2%, – до 1232 доларів/квадратний метр.