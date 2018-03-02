Мінфін пообіцяв погасити борги за субсидіями протягом двох місяців
Міністерство фінансів України пообіцяло протягом двох місяців погасити заборгованість перед комунальними підприємствами за надані населенню субсидії.
Читайте такожСкільки мільярдів українці заборгували за комуналку: Держстат озвучив цифри
Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, виступаючи у Верховній Раді.
"Щодо заборгованості по субсидіях. Ми над цим працюємо, щоб протягом максимально двох місяців це питання було вирішено, все було погашено", – сказав Данилюк, відповідаючи депутату Володимиру Литвину, який повідомив, що комунальні підприємства не отримують компенсацію за надані населенню субсидії і пільги, тому у них виникає заборгованість перед НАК "Нафтогаз України".
Як повідомляв УНІАН, раніше Мінфін повідомляв, що заборгованість з надання населенню пільг і житлових субсидій з оплати житлово-комунальних послуг погашена більш ніж на 80%.
Станом на 26 лютого субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг перерахована у сумі 18,368 мільярда гривень.