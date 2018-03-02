Мінфін пообіцяв погасити борги за субсидіями протягом двох місяців

Раніше Мінфін повідомляв, що заборгованість з надання населенню пільг та житлових субсидій по оплаті житлово-комунальних послуг погашена більш ніж на 80%.

Міністерство фінансів України пообіцяло протягом двох місяців погасити заборгованість перед комунальними підприємствами за надані населенню субсидії.

Читайте такожСкільки мільярдів українці заборгували за комуналку: Держстат озвучив цифри

Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, виступаючи у Верховній Раді.

"Щодо заборгованості по субсидіях. Ми над цим працюємо, щоб протягом максимально двох місяців це питання було вирішено, все було погашено", – сказав Данилюк, відповідаючи депутату Володимиру Литвину, який повідомив, що комунальні підприємства не отримують компенсацію за надані населенню субсидії і пільги, тому у них виникає заборгованість перед НАК "Нафтогаз України".

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінфін повідомляв, що заборгованість з надання населенню пільг і житлових субсидій з оплати житлово-комунальних послуг погашена більш ніж на 80%.

Станом на 26 лютого субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг перерахована у сумі 18,368 мільярда гривень.