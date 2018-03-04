У Харкові відновили теплопостачання 84 житлових будинків, що залишися без опалення через аварію на тепломережі

10:58, 04 березня 2018
Нерухомість
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У Харкові відновили теплопостачання житлових будинків / фото facebook/zubko

У Харкові відновили теплопостачання 84 житлових будинків і 9 об’єктів соціально-побутової сфери, що залишися без опалення через аварію на тепломережі у суботу, 3 березня.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС нагадали, що напередодні, 3 березня, о 11.00 за адресою вул. Чернишевського, 76, стався порив труби теплотраси (діаметром 500 мм). Внаслідок аварії без теплопостачання залишилося 84 багатоповерхових будинків, 6 лікувальних закладів (без стаціонару), 1 школа та 2 дитячі садки.

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«О 6:30 4 березня теплопостачання відновлено», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові за останні 10 днів сталося щонайменше чотири великі аварії на тепломережах, внаслідок чого без тепла та гарячої води на кілька днів залишалися мешканці кількох сотень будинків.

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Теги: #опалення в Харкові#аварія в Харкові#прорив тепломережі у Харкові