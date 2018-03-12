Будівництво в Україні подорожчало майже на 18%

Ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва інженерних споруд зросли на 22,8%, у сфері будівництва нежитлових будівель – на 18,7%.

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року зросли на 17,5%, повідомляє Державна служба статистики.

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За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва інженерних споруд – на 22,8%, а також у сфері будівництва нежитлових будівель – на 18,7%. Найменше збільшилася вартість будівельно-монтажних робіт у сфері будівництва житлових будинків – на 16,4%.

При цьому вартість БМР в січні 2018 року порівняно з груднем 2017 року зросла на 2,6% (у грудні вартість відносно до листопада зросла на 1,3%).

Найбільше зростання цін на БМР у січні зафіксовано в сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач – на 3,7%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році ціни на будівельно-монтажні роботи порівняно з 2016 роком зросли на 13,4%.