Інвесткомпанія Dragon Capital купила найбільший ТРЦ у Львові

Торгово-розважальний центр Victoria Gardens, загальною орендною площею понад 48 тис. кв. м, було відкрито у Львові в 2016 році.

Компанія Dragon Capital Investments Limited, яка входить до групи компаній Dragon Capital, завершила операцію з придбання торгово-розважального центру Victoria Gardens у Львові у двох турецьких приватних інвесторів.

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Як повідомила прес-служба компанії Dragon Capital, сторони погодилися не розкривати вартість угоди.

Відзначається, що Victoria Gardens із загальною орендною площею 48 229 кв. м був відкритий в 2016 році і є найбільшим з трьох торгових центрів, які працюють зараз у місті.

«Ми раді оголосити про додавання першокласного торгово-розважального центру до нашого портфеля комерційної нерухомості. ТРЦ «Victoria Gardens» — наше перше придбання за межами Київської області, і, не випадково, він розташований у Львові, одному з найбільш динамічних міст України. Ми віримо в потенціал розвитку міста і цього нещодавно відкритого торгового центру. Зараз наша увага зосереджена насамперед на завершенні будівельних робіт та притягненні до центру клієнтів з допомогою активного маркетингу, і зміцнення існуючого переліку орендарів», - підкреслив генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала.

У прес-службі зазначили, що Victoria Gardens складається з двох основних торгових поверхів і двох парковок на 1500 автомобілів. Серед основних орендарів - Silpo, Foxtrot, Argo, New Yorker, LPP Group, Multiplex кінотеатр, розважальний центр Papashon і тренажерний зал King Fitness.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року компанія Dragon Capital Investments Limited завершила операції з придбання логістичного і виробничого комплексів під Києвом.

У вересні 2017 року інвестиційна компанія Dragon Capital завершила операцію з придбання телерадіокомпанії «Радіо-Ера», яка належала народному депутату Андрію Деркачу, а також купила два бізнес-центри в Києві.

На початку жовтня компанія Dragon Capital Investments Limited, яка входить до групи компаній Dragon Capital, завершила операцію з придбання міноритарного пакету акцій онлайн-платформи ShipNEXT, яка буде займатися обслуговуванням всіх видів вантажів на ринку морських перевезень.

Інвестиційна компанія Dragon Capital заснована в 2000 році і спеціалізується на інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів. Міноритарним пакетом Dragon Capital з 2007 року володіє один із найбільших світових банків Goldman Sachs. Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала є президентом Європейської Бізнес Асоціації в Україні.