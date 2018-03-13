"Укргазбанк" очікує зростання іпотечного кредитування в Україні

У банку не згодні з прогнозами про насування колапсу на ринку житлової нерухомості.

Державний "Укргазбанк" у 2018 році очікує зростання іпотечного кредитування в Україні і не бачить передумов для колапсу на ринку житлової нерухомості.

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Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив голова правління фінустанови Кирило Шевченко.

"Ми в 2018 році чекаємо лише збільшення попиту на іпотечне кредитування. За нашими оцінками, сьогодні в житло або поліпшенні житлових умов потребують 50% українців", - сказав він, зазначивши, що в Україні дуже високий показник зносу житлового фонду, і значна частина позичальників за іпотечними програмами хочуть поліпшити свої житлові умови.

При цьому банкір не погодився з думкою деяких експертів, що пророкують колапс на ринку житлової нерухомості України в поточному році, поява недобудов і обвал цін.

"Ми не вважаємо, що в 2018 році ринку нерухомості загрожує колапс. Але без законодавчих змін цей ринок далі не буде так активно розвиватися. Якщо говорити про Київ, то тут можна продавати два мільйони квадратних метрів на рік, але стільки у нас не будують", - пояснив Шевченко.

За його словами, минулого року в Києві з урахуванням області побудували близько півтора мільйона квадратних метрів житла, і всі ці метри знайшли покупця. "Можлива сегментація ринку. Залишаться лише великі забудовники, що мають ефект за рахунок масштабу, кількості проектів, власної будівельної техніки, бази. А ситуативні гравці, які вихопили ділянку, когось найняли і швидко побудували, підуть у минуле", - прогнозує банкір.

Довідка УНІАН. "Укргазбанк" (м. Київ) працює на ринку України з 1993 року. За результатами докапіталізації банку за участю держави в 2009 році частка Міністерства фінансів в капіталі "Укргазбанку" становить 95%. За підсумками 2017 року банк отримав 623,8 мільйона гривень прибутку.