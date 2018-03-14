Кабмін спрямував 400 мільйонів на «теплі» кредити

Програма має запрацювати за 1-1,5 тижні в держбанках.

Кабінет міністрів ухвалив рішення спрямувати 400 млн гривень на урядову програму з енергоефективності - «теплі» кредити.

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Згідно з повідомленням прес-служби уряду, фінансову підтримку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків збільшено втричі, порівняно з минулим роком.

«Уже за тиждень-півтора програма запрацює в державних банках - «Ощадбанку», «Укргазбанку», «ПриватБанку» і «Укрексімбанку». І українці зможуть отримати безповоротну допомогу від уряду на проведення енергоефективних заходів у своїх будинках - утеплити будинок, замінити старий газовий котел на більш ефективний - негазовий, встановити лічильник на воду або опалення за рахунок держави», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, уряд надасть безповоротно до 14 тис. грн на сім'ю, залежно від суми, яку сім'я бере в банку на енергоефективні заходи. Уряд очікує, що програмою зможуть скористатися понад 180 тис. українських сімей, очікуваний обсяг інвестицій в енергоефективність становитиме близько 1 млрд грн, що в результаті забезпечить додаткову економію енергоресурсів у масштабах держави (газу, електроенергії, теплової енергії) в обсягу 81,6 млн куб. м щорічно в еквіваленті природного газу.

Як повідомляв УНІАН, Державною програмою "теплих" кредитів на проведення енергомодернізації житла в 2017 році скористалися 150 тисяч українських сімей.

Державне агентство з питань енергоефективності та енергозбереження оцінює попит населення та ОСББ на проведення енергомодернізації житла, використовуючи державну програму «теплих» кредитів, у 2018-2020 роках у розмірі 18,6 млрд грн.