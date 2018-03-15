В Україні змінять будівельні норми

Прем'єр-міністр вважає за можливе затвердити нові норми будівництва протягом декількох тижнів.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за якнайшвидшу зміну будівельних норм у країні, що дозволить поліпшити середу проживання громадян.

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Про це очільник уряду повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Зміна будівельних норм. Мене цікавить зараз 2 питання: скільки часу потрібно і яким чином ми будемо це вирішувати. Я вважаю, максимально - це декілька тижнів, щоб ми напрацювали рішення і ухвалили їх. Затягувати час - не варіант», - написав прем'єр.

За його словами, в Україні відбувається гонитва за квадратними метрами, а питанням середовища проживання приділяється недостатньо уваги.

«В Україні відбувається гонитва за квадратними метрами. Ніхто не думає, яким буде середовище, де буде садок, школа. Щоб вирішити ці питання, я запросив підприємців та архітекторів, які створюють інфраструктуру своїми руками», - написав Гройсман.

Пізніше в прес-службі уряду повідомили, що в Україні на даний момент діє більш як 180 будівельних норм, з яких 109 - державні. При цьому деякі з них є застарілими і вимагають впровадження міжнародних стандартів, сучасних технологій і виключення корупційних ризиків. У Кабміні зазначили, що перегляд будівельних норм дозволить усунути непотрібні регуляторні процедури, сприятиме розвитку підприємництва в міському будівництві.

Як повідомляв УНІАН, в лютому прем'єр запропонував оновити норми будівництва багатоквартирних будинків і об'єктів міської інфраструктури в Україні, і зробити їх більш ефективними і сучасними - за аналогією з тим, як були оновлені норми будівництва доріг.

Довідка УНІАН. За підсумками 2017 року будівництво житла в Україні зросло на 9%. За даними Держстату, кількість прийнятого в експлуатацію житла в містах в абсолютних цифрах становила 7,3 млн квадратних метрів, у сільській місцевості - майже 3 млн квадратних метрів. Середній розмір побудованої квартири становив 78,6 кв м. Площа прийнятих в експлуатацію дачних і садових будинків - 453,2 тис. кв м, що на 30% більше, ніж у 2016 році. У регіональному розрізі за підсумками 2017 року будівництво житла найбільше зросло в Луганській області - майже утричі. У ТОП-10 регіонів зі зростання будівництва у 2017 році увійшли Полтавська область (зростання на 71,8%), Івано-Франківська область (29,9%), Київ (29,9%), Закарпатська область (24,9%), Одеська область (25,1%), Тернопільська область (25%), Дніпропетровська область (24,4%), Рівненська область (21,5%) і Львівська область (11,6%).