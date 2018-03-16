До кінця року: Гройсман пообіцяв ОСББ погасити борг за субсидіями

Раніше Мінфін заявляв, що обсяг виплачених державою субсидій на оплату житлово - комунальних послуг не відповідає обсягу спожитих енергоресурсів.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв, що заборгованість перед об'єднаннями багатоквартирних будинків та управлінськими компаніями за надані населенню субсидії буде погашена до кінця 2018 року.

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Про це прем'єр-міністр заявив в ході Години уряду у Верховній Раді.

"Ми затвердили нову постанову уряду і вже почався процес регулювання. Я думаю, що в 2018 році ми взагалі всі виведемо на нуль. Такі плани і завдання стоять перед міністерствами", - сказав прем'єр, відповідаючи на питання депутата Ігоря Васюника, про терміни погашена заборгованість перед управлінськими компаніями, що виникла ще в листопаді 2017 року і перед ОСББ у січні 2018 року.

"Борги, які зараз створюються, ведуть до банкрутства управлінських компаній", - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінфін повідомляв, що заборгованість з надання населенню пільг і житлових субсидій по оплаті житлово-комунальних послуг погашена більш ніж на 80%.

Станом на 26 лютого субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг перерахована у сумі 18,368 мільярда гривень.

Мінфін заявляв, що обсяг виплачених державою субсидій на оплату житлово - комунальних послуг не відповідає обсягу спожитих енергоресурсів. Міністерство хоче зрозуміти і контролювати, як використовуються кошти платників податків на програму пільг і субсидій. За його словами, на даний момент міністерство не знає, за що платить.