Українські будівельні компанії розраховують вийти на зовнішні ринки завдяки євроінтеграції

Як повідомила УНІАН прес-служба Будівельної палати України (СПУ), таку думку висловив президент палати Петро Шилюк.

Причому, за словами Шилюка, для виходу на зарубіжні ринки українським будывельним пыдприэмствам необхідна перебудова системи менеджменту і підвищення якості продукції.

«Для підприємств галузі відкриється можливість виходу на зовнішні ринки підрядних послуг. Ми розуміємо, що право на життя у цих умовах має лише якісний будівельний продукт з високою ергономічністю, з використанням екологічно чистих матеріалів та енергоефективних, із застосуванням вдалих архітектурних рішень», - цитує президента СПУ прес-служба.

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Він стверджує, що вже зараз багато керівників будівельних підприємств перебудовують систему управління і готуються працювати і керувати будівельними процесами на рівні сучасних світових вимог.

Водночас, за словами Шилюка, для активізації цих процесів і конкретизації роботи у зазначених напрямках у структурі Будівельної палати України створено 9 профільних комітетів. Зокрема, комітет з питань законотворчих і нормотворчих ініціатив у будівництві, комітет з питань міжнародного співробітництва, з питань інноваційного розвитку підприємств будівельної галузі та промисловості будівельних матеріалів, комітет з питань економіки та вдосконалення фінансово-кредитних механізмів фінансування будівництва та інші.

Раніше УНІАН повідомляв про те, яку продукцію українські аграрії вже готові постачати в ЄС.

Нагадаємо, 16 вересня Верховна Рада синхронно з Європарламентом ратифікувала Угоду про асоціацію України з Євросоюзом, включаючи створення зони вільної торгівлі.

Про те, що зона вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти від 2016 року, а не 1 листопада цього року, стало відомо 12 вересня після консультацій представників Єврокомісії, України та Росії. Тоді сторони домовилися відкласти до 31 грудня 2015 року введення в дію зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також про продовження Євросоюзом тарифних преференцій для українських товарів.

24 жовтня Рада ЄС прийняла постанову, якою продовжила односторонні торговельні преференції для України до кінця 2015 року.

Довідка УНІАН. Будівельна палата України створена у 2006 році для сприяння і захисту інтересів підприємств будівельної галузі України. За статутом і повноваженнями організація наділена правами та обов'язками галузевої торгово-промислової палати. Є одним із засновників Конфедерації будівельників України.