Держбанки вже за кілька тижнів почнуть видачу "теплих" кредитів на цей рік

Половину суми "теплих" кредитів буде спрямовано на фінансування проектів з утеплення приватного житла.

Державні банки вже через кілька тижнів почнуть видавати населенню "теплі" кредити, фінансування яких на 2018 рік передбачено на рівні 400 мільйонів гривень.

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Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження.

"Через кілька тижнів "Ощадбанк", "Укргазбанк", "ПриватБанк" і "Укрексімбанк" почнуть видачу "теплих кредитів", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що цього року на програму видачі "теплих" кредитів уряд заклав 400 мільйонів гривень, з яких 202 мільйони гривень буде спрямовано на фінансування проектів з утеплення приватного житла, 190 мільйонів гривень – на впровадження енергоефективних заходів в багатоповерхових будинках і 7,7 мільйона гривень – на заміну газових котлів на твердопаливні.

"У цьому році ще більше 180 тисяч сімей зможуть скористатися програмою, отримати відшкодування і в рази зменшити свої витрати на комунальні платежі", - заявили в агентстві.

Як повідомляв УНІАН, на реалізацію програми "теплих" кредитів на 2017 рік Кабінет міністрів заклав 400 мільйонів гривень. У другій половині року на цю програму було додатково направлено ще 300 мільйонів гривень.

У державному бюджеті на 2018 рік передбачено 2 мільярди гривень на програми з енергоефективності: 400 мільйонів гривень на програму "теплих" кредитів, 1,6 мільярда на Фонд енергоефективності. При цьому, за оцінками Держенергоефективності, річна потреба у фінансуванні програми "теплих" кредитів становить 1,9 мільярдів гривень.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, які отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.