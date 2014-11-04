У "Київенерго" порадили українцям менше ходити по магазинах і більше платити за компослуги

Підвищення комунальних тарифів є обов'язковим, заявив голова наглядової ради "Київенерго" Іван Плачков в ефірі Телеканалу новин "24".

Плачков прокоментував ситуацію у вугільній промисловості й запевнив, що анонсованих віялових відключень електроенергії не передбачається, тому що енергетичний комплекс використовує здебільшого газ.

"Енергетики говорять, що в умовах гострого дефіциту газу, мазуту, вугілля ми маємо максимально економно використовувати енергоресурси. Ми споживаємо у 3,9 разу більше енергоресурсів, ніж середній європейський показник. Зараз у нас запаси вугілля складають 1,4 млн тонн, а нам на опалювальний сезон потрібно ще близько 12 млн тонн", — розповів енергетик.

Він додав, що підписані контракти на закупівлю вугілля на наших шахтах дадуть можливість стабілізувати ситуацію. Але це не означає, що країна не має вживати певних заходів для економії енергоресурсів.

"Сьогодні мова йде про обмеження споживання перш за все промисловими підприємствами, про перерозподіл споживання з вечірніх годин на нічні. Ми маємо з 7-ї вечора до 10-ї в містах і селах максимально перерозподілити споживання електроенергії", — каже Плачков.

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"Немає на сьогодні іншого виходу, як підняти тарифи для населення. Якщо ми не піднімемо тарифи, то ми не збалансуємо енергетичний комплекс і справді прийдемо до віялових відключень. Це відбуватиметься автоматично, сама система буде вимикатися, щоб не розвалити енергосистему. Треба зробити тарифи прозорими і економічно обгрунтованими", — впевнений експерт.

Плачков запропонував українцям рідше відвідувати магазини, натомість віддавати більше грошей на оплату комунальних тарифів. Він упевнений, що українці занадто часто відвідують торгівельні центри.