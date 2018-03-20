Автоматичний перерахунок субсидій проведуть у травні – Мінсоцполітики

У травні органи соцзахисту братимуть до уваги доходи людей, отримані в третьому та четвертому кварталах 2017 року.

Міністерство соціальної політики роз'яснило, що автоматичний перерахунок субсидій на основі доходів людей буде проведено у травні, а не в квітні.

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"У засобах масової інформації з'являються публікації про начебто перерахунку субсидій у квітні. Однак органи соціального захисту населення проводять перепризначення субсидій на новий період кожен рік у травні, розраховуючи розмір допомоги на літній період, а в жовтні – на опалювальний сезон. Тобто автоматичний перерахунок субсидій на основі доходів людей здійснюється два рази на рік - у травні та жовтні", - повідомляє прес-служба міністерства.

Зазначається, що в залежності від індивідуального запиту субсидианта перерахунок може здійснюватися в іншому місяці. Наприклад, якщо особа стала пенсіонером або перестала працювати і отримує один дохід – пенсію, то вона має право звернутися з заявою на перерахунок субсидії. При цьому будуть враховуватися її актуальні доходи.

"У квітні буде перерахунок субсидій не на основі доходів людей, а враховуючи те, що квітень - неповний опалювальний місяць. Перерахунок буде здійснюватися на тих же умовах, як і в жовтні минулого року, коли призначали "зимові" субсидії", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в травні органи соцзахисту будуть брати до уваги доходи, отримані в третьому і четвертому кварталах 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в січні 2018 року субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 6,266 мільйона домогосподарств (41,8% від загальної кількості домогосподарств країни).

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у січні поточного року зменшився порівняно з січнем минулого року на 23,5% і становить 1164,4 гривні.