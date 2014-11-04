В Україні мають намір давати пільгові кредити ОСББ на утеплення будинків

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу, присвяченого відкриттю виставки «Енергоефективність. Відновлювана енергетика-2014», повідомив голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

«Через 2 тижні ми виносимо ще одну постанову Кабінету міністрів про пільгове кредитування ОСББ... Будемо компенсувати ОСББ кошти на термомодернізацію будинків. Ми провели наради з усіма представниками та асоціаціями ОСББ. Ця програма вже на сьогоднішній день відшліфована, відпрацьована, найближчим часом будемо вносити», - сказав Савчук, не уточнивши деталей програми.

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Він також нагадав, що житловий фонд України є найбільш енерговитратним у Європі, а понад 85% житлових будинків потребують реконструкції та термомодернізації. Причому Савчук висловив упевненість, що створення та кредитування ОСББ є найбільш ефективним механізмом фінансування цих робіт.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Держенергоефективності, на модернізацію житлового фонду України до 2020 року необхідно близько 1 трлн грн. Водночас, за розрахунками Інституту газу Національної академії наук (НАН), скорочення втрат теплової енергії в Україні внаслідок теплосанації будівель може скласти близько 41%. У грошовому еквіваленті економія бюджетних коштів оцінюється на рівні 150-600 млрд грн.