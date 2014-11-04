В Україні мають намір давати пільгові кредити ОСББ на утеплення будинків
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) ініціює програму пільгового кредитування Об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) для проведення термомодернізації житла.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу, присвяченого відкриттю виставки «Енергоефективність. Відновлювана енергетика-2014», повідомив голова Держенергоефективності Сергій Савчук.
«Через 2 тижні ми виносимо ще одну постанову Кабінету міністрів про пільгове кредитування ОСББ... Будемо компенсувати ОСББ кошти на термомодернізацію будинків. Ми провели наради з усіма представниками та асоціаціями ОСББ. Ця програма вже на сьогоднішній день відшліфована, відпрацьована, найближчим часом будемо вносити», - сказав Савчук, не уточнивши деталей програми.
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Він також нагадав, що житловий фонд України є найбільш енерговитратним у Європі, а понад 85% житлових будинків потребують реконструкції та термомодернізації. Причому Савчук висловив упевненість, що створення та кредитування ОСББ є найбільш ефективним механізмом фінансування цих робіт.
Як повідомляв УНІАН, за оцінками Держенергоефективності, на модернізацію житлового фонду України до 2020 року необхідно близько 1 трлн грн. Водночас, за розрахунками Інституту газу Національної академії наук (НАН), скорочення втрат теплової енергії в Україні внаслідок теплосанації будівель може скласти близько 41%. У грошовому еквіваленті економія бюджетних коштів оцінюється на рівні 150-600 млрд грн.