Рада проголосувала за безстрокову "будівельну амністію"

Цей закон дасть можливість оформити своє житло людям, які, не чекаючи допомоги, побудували його самі.

Верховна Рада прийняла закон, що передбачає прийняття в експлуатацію житлових об'єктів та об'єктів першої-другої категорії складності (СС1), які були споруджені з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 року без дозволу на виконання будівельних робіт.

Читайте такожВ Україні змінять будівельні норми

За відповідний законопроект № 3696 "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" про продовження терміну прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт" проголосувало 276 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Представляючи законопроект у ході засідання Верховної Ради, перший заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Дмитро Андрієвський зазначив, що законопроектом пропонується надати громадянам можливість завершити процедуру введення в експлуатацію будинків, які були споруджені з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 року.

"Десятки тисяч осіб чекають голосування за цей закон, який в народі має назву будівельна амністія. Він дасть можливість оформити своє житло людям, які, не чекаючи допомоги держави, побудували житло. Після обліку всіх зауважень депутатів, цим законопроектом пропонується дати громадянам можливість завершити процедуру введення в експлуатацію будинків, які були споруджені з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 року. Це індивідуальні будинки, садові і дачні будинки, споруди загальною площею до 300 квадратних метрів. А також побудовані до 12 березня 2011 року будинки і споруди сільськогосподарського призначення, які за класом наслідків ставитися до категорії СС1. Тобто невеликі споруди", - сказав він.

Також, Андрієвський зазначив, що зараз, згідно з новим законодавством, будинки, які відносяться до класу наслідків СС1, індивідуальні будинки та споруди загальною площею до 300 кв. метрів можна будувати без отримання дозволів.

"Покращуючи роботу будівельної галузі, ми вже дали можливість людям такі будинки будувати без отримання дозволів. Ми фактично людям, які раніше до введення нового законодавства здійснили будівництво, даємо можливість оформити будинку. Ці будинки будувалися на землі з відповідним призначенням і власність повинна бути задокументована", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2016 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект № 3696, який передбачає продовження до 31 грудня 2016 року строку введення в експлуатацію самовільно побудованих житлових об'єктів та об'єктів першої-другої категорії складності.

Однак, до другого читання були внесені поправки, що передбачають необмежений термін прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 року.

Раніше, в середині січня 2015 року, Верховна Рада України прийняла Закон про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності» щодо прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт. Даний документ продовжив до 31 грудня 2015 року так звану "будівельну амністію", яка дозволяє узаконювати самобуди за спрощеним механізмом. Так, згідно з документом, спрощений механізм прийняття в експлуатацію поширюється на об'єкти, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт та без проведення техогляду приміщень у період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року.