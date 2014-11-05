Мінрегіон пропонує відшкодовувати до 150 тис. гривень за зруйноване житло в зоні АТО

Про це повідомило міністерство у відповідь на запит донецької обласної громадської організації «Донецький прес-клуб», текст якого має УНІАН.

Згідно з документом, відповідну пропозицію Мінрегіон виклав у проекті постанови «Про відшкодування шкоди особам, постраждалим під час проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях», поданому на розгляд уряду. Даний проект постанови передбачає затвердження порядку та механізму відшкодування збитків громадянам, житло яких було повністю або частково зруйноване під час бойових дій.

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Зокрема, проект передбачає затвердження 4 категорій складності пошкодження об'єктів, залежно від яких і буде визначатися сума відшкодування. Так, громадянам, житло яких повністю зруйноване, не підлягає відновленню та непридатне для подальшого проживання (I категорія), пропонується виділяти 150 тис. грн на зруйнований житловий об'єкт і по 10 тис. грн на кожного члена сім'ї за втрачене майно. Особам, житло яких частково пошкоджене і потребує капітального ремонту (II категорія), пропонується виділяти 50 тис. грн на об'єкт і по 5 тис. грн на кожного члена сім'ї. Також Мінрегіон пропонує виділяти по 20 тис. грн на частково пошкоджені об'єкти, що потребують поточного ремонту, а саме - заміни віконних і дверних блоків, сантехніки та газового обладнання, відновлення ремонту (III категорія). На пошкоджені об'єкти, що потребують заміни вікон та дверей, ремонту відкосів (IV категорія), міністерство пропонує виділяти 10 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем'єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Володимир Гройсман в інтерв'ю УНІАН повідомив про намір уряду розглянути питання компенсації за повне або часткове руйнування житла в зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Причому віце-прем'єр не став називати можливу суму компенсації, пославшись на те, що дана ініціатива ще перебуває у процесі розгляду профільними міністерствами.