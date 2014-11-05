За програмами сприяння молодіжному будівництву у цьому році квартири отримали 1 159 сімей

Про це повідомила прес-служба Держфонду з посиланням на голову установи Леоніда Рисухіна.

За його словами, за 10 місяців поточного року 201 сім'я отримала житло у рамках програми пільгового забезпечення молоді житлом. Програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів (13/3) скористалися 728 сімей. Ще 230 сімей отримали житло завдяки програмі доступного житла (70/30), у рамках якої громадянам надається підтримка у вигляді 30% від вартості житла.

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Водночас, за прогнозами Рисухіна, до кінця року буде введено в експлуатацію ще кілька житлових будинків, у яких за державними житловими програмами власні квартири отримають ще понад 500 українських сімей.

Однак голова Держфонду звернув увагу на те, що фінансування житлових програм у 2014 році було скорочене, через що можливості громадян щодо укладення нових договорів щодо участі у програмах були сильно обмежені.

«Цю ситуацію може виправити новообрана Верховна Рада, якщо під час затвердження держбюджету на 2015 рік запланує певну суму коштів на реалізацію державних житлових програм», - наголосив Рисухін.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, в Україні у 2013 році 6 742 сім'ї отримали житло за програмами доступного житла. З них 4 980 сімей отримали житло за програмами, які фінансуються через Держфонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

Водночас одним із перших рішень уряду Арсенія Яценюка стало рішення про жорстку економію коштів і скорочення витратних статей бюджету. Наприкінці березня Верховна Рада прийняла зміни до держбюджету, згідно з якими, зокрема, суттєво урізала фінансування державних житлових програм.

Так, фінансування програми пільгового кредитування молоді було скорочене на 54,1 млн грн, до 25,9 млн грн. Фінансування програми здешевлення вартості іпотечних кредитів (13/3) - на 230 млн грн, до 110,2 млн грн. А програма будівництва доступного житла (70/30), на реалізацію якої спочатку було передбачено 100 млн грн, була повністю припинена. Втім, пізніше Кабмін направив 10,11 млн грн на реалізацію даної програми у 2014 році для виконання зобов'язань перед громадянами, які уклали договори ще у 2013 році.

Як зазначив Рисухін, решти фінансування житлових програм на 2014 рік вистачить для виконання зобов'язань за раніше укладеними договорами. Водночас Держфонд призупинив укладення нових договорів за своїми програмами.