Кабмін готує обмеження висотності забудови – Зубко

За словами міністра, це дасть сигнал для інвесторів, які чітко розумітимуть, що можна робити, а що не можна.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України почало закладати в державні будівельні норми поняття так званих "блакитних ліній", які обмежують висотність забудови території у населених пунктах.

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Про це під час зустрічі з підприємцями повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

"Ми готуємо запровадження "блакитних ліній" - сказав він.

За словами міністра, сьогодні в європейських країнах існують три обмежувальні лінії для будівництва нових будівель: червоні (існуючі та плановані межі територій загального користування, комунікації, дороги і так далі - УНІАН), блакитні і зелені (визначають зелені зони, сквери, парки і зони відпочинку, які ніколи не можуть бути забудовані – УНІАН), причому перші в Україні діють, а до впровадження останніх країна наразі не готова.

"Я думаю, що це буде абсолютно актуально (впровадження обмеження висотності – УНІАН), оскільки у нас постійно ведуться розмови щодо висотності того чи іншого будинку, тієї чи іншої історико-заповідної зони, яка забудовується. І це було б також прозоро для інвестора, який би чітко розумів, що можна, а що не можна робити", - сказав Зубко.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України має намір оновити державні будівельні норми і ввести поняття "блакитні лінії" для обмеження висотності забудови території у населених пунктах.