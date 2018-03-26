Місцеві органи влади завищують тарифи на тепло - Нацкомісія

Згідно з повідомленням, встановлені останнім часом органами влади тарифи на теплову енергію в середньому перевищують тарифи від НКРЕКП на 18,1%.

Місцеві органи влади після отримання повноважень щодо визначення тарифів на теплову енергію почали встановлювати ставки в розмірі значно вище тих, які до передачі повноважень встановлювала Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

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Відповідну заяву опублікувала прес-служба регулятора.

"Після проведення тарифної децентралізації повноваження по встановленню тарифів для частини суб'єктів господарювання перейшли до місцевих органів влади. Отримавши такі повноваження, деякі органи місцевого самоврядування почали встановлювати тарифи на житлово-комунальні послуги значно вищі, ніж раніше встановлювала комісія", - говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, встановлені останнім часом органами влади тарифи на теплову енергію в середньому перевищують тарифи від НКРЕКП на 18,1%.

За даними прес-служби, також на 10-13% місцеві органи підвищують тарифи на централізоване опалення.

У регуляторі також зазначили, що органи місцевого самоврядування чинили тиск на комісію (коли вона визначала тарифи) - накладали мораторій на підвищення тарифів, намагалися залучити голови і членів комісії до кримінальної відповідальності.

"Однак, як показують приклади, при встановленні тарифу самими органами місцевого самоврядування ці тарифи значно зросли. Це підтверджує думку про непослідовних і популістських діях деяких органів місцевого самоврядування", - заявили в Нацкомісії.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році комісія передала місцевим органам влади права на встановлення тарифів на тепло, гаряче водопостачання і водовідведення. У результаті такої передачі 74% ліцензіатів у сфері теплозабезпечення (теплокомуненерго) і 67% водоканалів перейшли під управління місцевих органів влади.