Будівельні підприємства України з початку року збільшили обсяги робіт

Будівельні підприємства Києва у січні-лютому збільшили обсяги робіт на 2,6% – до 2,852 мільярда гривень.

Будівельні підприємства України в січні-лютому 2018 року збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 0,7% – до 10,484 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, за даними Держстату, обсяги робіт з будівництва будівель за звітний період збільшилися на 5,7% – до 6,195 мільярда гривень, у тому числі з будівництва житлових будинків скоротилися на 0,4%, до 3,257 мільярда гривень, а з будівництва нежитлових будівель збільшилися на 14,2%, до 2938 мільярда гривень. Роботи з будівництва інженерних споруд скоротилися на 6% – до 4,289 мільярда гривень.

У Держстаті зазначили, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-лютому становили 82,9% від загального обсягу, тоді як роботи по капітальному та поточному ремонту – 8,1% і 9% відповідно.

Згідно з повідомленням, будівельні підприємства Києва за звітний період збільшили обсяги робіт на 2,6% – до 2,852 мільярда гривень, виконавши 27,2% від загального обсягу робіт в країні.

У повідомленні Держстату наголошується, що зазначені дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році будівельні компанії України збільшили обсяги робіт порівняно з 2016 роком на 20,9% – до 101,1 мільярда гривень.

У 2016 році українські будівельні підприємства збільшили обсяги робіт порівняно з 2015 роком на 13,1% – до 70,9 мільярда гривень, а в 2015 році – знизились на 14,9%, до 55,9 мільярда гривень.