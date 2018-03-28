Кабмін відклав квітневе підвищення ціни на газ для населення

Ціна на газ залишиться незмінною як мінімум до 1 червня.

Кабінет міністрів України прийняв рішення не підвищувати ціну на газ для населення з квітня.

Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу без обговорення.

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Згідно пояснювальній записці до проекту постанови, документ передбачає продовження спеціальних зобов'язань національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з продажу облгазам і теплокомуненерго природного газу без зміни ціни до 1 червня.

Автори постанови зазначають, що переговори з Міжнародним валютним фондом про підвищення ціни на газ тривають, в той час як дія спеціальних зобов'язань для "Нафтогазу" закінчується 1 квітня, у зв'язку з чим виникла необхідність його продовження.

Як повідомляв УНІАН, ціна на газ для населення становить 4942 гривні за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 гривень за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з МВФ. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість блакитного палива має вирівнятися (піднята) до рівня імпортного паритету. На даний момент приведення ціни на газ до імпортного паритету відповідає її підвищення приблизно на 30%.

За інформацією джерела УНІАН, уряд у рамках переговорів з МВФ пропонував кілька варіантів більш поступового підвищення ціни, проте представники Фонду відкинули пропозиції Кабінету міністрів.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що Україна поки що не в змозі впоратися з борговим навантаженням самостійно, у зв'язку з чим необхідно продовження співпраці з МВФ. Ключовими вимогами Фонду для продовження співпраці з Україною є створення Антикорупційного суду у відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії, а також приведення цін на газ до імпортного паритету.