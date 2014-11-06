Окупанти Криму хочуть ввести мораторій на перепродаж землі

Заборону на перепродаж земельних ділянок, що виділяються кримчанам в індивідуальне користування, введуть у Криму, аби уникнути спекуляцій на ринку землі, повідомив міністр майнових і земельних відносин окупованого півострова Олександр Гордецький в четвер на прес-конференції в Сімферополі, передає РИА Новости.

Терміни мораторію уточнюються, на сьогодні розглядаються варіанти п'ять або сім років.

"Це (мораторій) вводиться для того, аби уникнути спекуляцій, уникнути перепродажу", - підкреслив Гордецький.

Крім того, під час отримання земельної ділянки для індивідуального будівництва або сільськогосподарських потреб планується закріпити положення, згідно з яким освоєння ділянки повинно початися протягом трьох років, в іншому випадку вона може бути відчужена назад. Все це, на думку міністра, дозволить уникнути фактів неефективного використання земель.

"Багато беруть (землю), а не користуються, в результаті землі простоюють, податків немає. Не можна допустити формування вторинних ринків землі, коли земля не використовується, а її власник просто чекає свого часу, аби на цьому заробити", - сказав міністр.

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Всі ці норми прописані в регіональному законі, який планується найближчим часом винести на розгляд державної ради республіки, після погодження з міністерством економічного розвитку РФ. "Документ уже практично знаходиться на виході, він фактично повністю розроблений", - підкреслив Гордецький.

За його словами, це робиться для того, аби кримчан не "зіпсувало" земельне питання.

Законопроектом також передбачено право на безкоштовне надання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва всім нужденним.

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