У "Київенерго" Ахметова підрахували борги Києва за тепло

Найбільшу заборгованість за опалення і гарячу воду мають населення і житлово-експлуатаційні організації.

Заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед енергогенеруючою компанією "Київенерго" станом на 1 березня 2018 року становить 5,62 мільярда гривень, що на 8% більше, ніж місяцем раніше, повідомила прес-служба "Київенерго".

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Згідно з повідомленням, найбільшу заборгованість за опалення і гарячу воду мають населення і житлово-експлуатаційні організації столиці – 2,9 мільярда гривень і 826 мільйонів гривень відповідно.

Заборгованість мешканців столиці за опалення становить 2,1 мільярда гривень, борг за гарячу воду – 0,8 мільярда гривень.

Заборгованість держави по пільгах і субсидіях становить 1,1 мільйона гривень. Заборгованість організацій, що фінансуються з держбюджету, - 191,2 мільйона гривень.

"Сама критична ситуація з розрахунками населення та ЖЕО за опалення і гарячу воду - у Шевченківському (502,8 мільйона гривень) та Деснянському (434,2 мільйона гривень) районах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що компанія застосовує всі передбачені чинним законодавством методи врегулювання заборгованості за спожиті клієнтами послуги.

"Зокрема, це претензійно-позовна робота. Якщо клієнт не реагує на попередження про заборгованість протягом 3-х місяців, його справа передається в суд. Після отримання рішення суду компанія звертається до виконавчої служби з заявою про його примусове виконання. Боржник також вноситься до Єдиного реєстру боржників, що ускладнює в подальшому оформлення угоди про продаж майна клієнтом-боржником. Також виконавчою службою можуть застосовуватись інші обмеження щодо боржників – наприклад, заборона виїзду за кордон тощо", - сказано в повідомленні.

За інформацією прес-служби, в лютому 2018 року компанія подала в суд 298 позовів про стягнення заборгованості з клієнтів на загальну суму понад 23,7 мільйона гривень (з фізичних осіб – 8 мільйонів гривень, юридичних – 15,7 мільйона гривень) без урахування інфляції та 3% річної пені.

Як повідомляв УНІАН, "Київенерго" в 2017 році отримала 138,7 мільйона гривень чистого збитку проти 2,6 мільйона гривень чистого прибутку в 2016 році.

"Київенерго" генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.