Кияни готуються до доби без води: відключення у деяких районах станеться о 10 годині (адреси)

Для забезпечення водою жителів столиці «Київводоканал» організував під'їзд автоцистерн за певними адресами.

«Київводоканал» частково обмежить водопостачання в чотирьох районах столиці з 10:00 30 березня до 7:00 31 березня через відключення від загальної схеми насосної водопровідної станції «Крутогірна».

«Станція є найважливішою для подачі води в центральній частині міста. У такому режимі станція ніколи не відключалася», - сказав головний інженер Департаменту експлуатації водопровідного господарства «Київводоканалу» Володимир Костюк, додавши, що йдеться тільки про правобережну частину Києва.

За його словами, така необхідність викликана тим, що при проведенні підготовчих робіт з реконструкції насосної станції виявилося, що чотири одиниці запірної арматури перебувають в аварійному стані. За зазначений час компанія планує провести їх заміну.

У трьох районах міста спостерігатиметься зниження надійності водопостачання (зниження тиску у водопровідних мережах до значень пожежного мінімуму - 1,0-2,0 атм.): У Голосіївському районі: - район Голосієво - Амурська площа, центральні частини вулиць Васильківська та Ломоносова і Голосіївського проспекту, а також суміжні вулиці; - район проспект Науки - Стратегічне шосе і суміжних вулиць. У Святошинському районі: - Микільська Борщагівка в районі вулиць Гната Юри, Володимира Покотила, Сім'ї Сосніних і суміжних вулиць. У Солом'янському районі: - житловий масив Первомайський в районі вул. Авіаконструктора Антонова, Чоколівського бульвару, вул. Пітерської і суміжних вулиць; - житловий масив Солом'янка в районі Повітрофлотського проспекту, вулиць Солом'янської та Андрія Головка, проспекту Лобановського; - житловий масив Чоколівка (забудова від Чоколівського бульвару до аеропорту Жуляни) - повністю; - група житлових масивів Відрадний (забудова в районі, обмеженому бульваром Вацлава Гавела, вул. Гарматна, Відрадним проспектом, вулицями Новопольова і Пост-Волинська) - повністю.

Читайте такожТакого в історії міста ще не було: кілька районів Києва на добу відключать від водопостачання

Обмеження водопостачання спостерігатиметься на верхніх поверхах багатоповерхової забудови в чотирьох районах Києва. У Голосіївському районі: - житлові масиви Теремки-1, Теремки-2 - повністю; - багатоповерхова забудова вздовж проспекту Науки і суміжних вулиць; - район Голосієво від Голосіївської площі до житлового масиву Теремки. У Святошинському районі: - житловий масив Микільська Борщагівка - повністю; - житловий масив Південна Борщагівка - повністю; - житловий масив Академмістечко в районі вул. Генерала Вітрука і суміжних вулиць; - район Галагани в межах вулиць Дружківська і Чистяківська, проспекту Перемоги. У Солом'янському районі: - район Шулявка в межах вулиць Вадима Гетьмана, Виборзької, Гарматної, Польової і суміжних вулиць. У Шевченківському районі: - житловий масив Нивки - повністю.

Для забезпечення водою жителів столиці «Київводоканал» організовує під'їзд автоцистерн за такими адресами: вул. Академіка Стражеска на розі вул. Героїв Севастополя, вул. Шепелєва на розі вул. Новопольової, вул. Сім'ї Ідзиковських, 35, просп. Повітрофлотський, 84, вул. Ломоносова на розі пров. Коломийського. Крім того, підприємство надало схему розміщення бюветних комплексів у цих районах. Костюк зазначив, що на час проведення робіт будуть задіяні резервні потужності інших насосних станцій, тому він сподівається, що вода буде відсутня в меншій кількості будинків.