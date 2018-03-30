У Києві хочуть серйозно підняти ціни на холодну воду - майже на 20%

Тариф на водопостачання для мешканців багатоповерхових будинків збільшать з 8,28 гривні до 9,86 гривні за кубометр, а водовідведення - з 7,2 гривні до 8,65 гривні за кубометр.

У червні-липні "Київводоканал" збирається підняти ціни на холодну воду і водовідведення.

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Про це повідомляє Gazeta.ua з посиланням на заяву начальника інформаційного управління "Київводоканалу" Вікторії Яковлєвої.

Тариф на водопостачання для киян, що проживають у багатоповерхових будинках, збільшать з 8,28 гривні до 9,86 гривні за кубометр, а водовідведення - з 7,2 гривні до 8,65 гривні за кубометр.

Загалом водопостачання та водовідведення подорожчають на 20% - з 15,48 гривні до 18,51 гривні за кубометр.

"Але це питання ще обговорюється, тому остаточні тарифи можуть ще змінитися", - зазначила вона.

Подорожчання пов'язане з підвищенням вартості електроенергії, реагентів, а також зростанням мінімальної заробітної плати.

Тарифи вже затверджені Нацкомісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.