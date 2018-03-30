Кабмін вирішив реконструювати Калуську ТЕЦ майже на 1,5 мільярда гривень

Фінансування проекту передбачається за рахунок залучення кредитних коштів.

Кабінет міністрів України схвалив проект реконструкції державної Калуської теплоелектроцентралі, яка розташована в місті Калуш (Івано-Франківська область), загальною вартістю 1,44 мільярда гривень.

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Про це йдеться у розпорядженні уряду від 28 березня, оприлюдненому на сайті Кабінету міністрів.

"Уряд схвалив техніко-економічне обґрунтування "Реконструкція Калуської ТЕЦ на вул. Промислова, 1, в місті Калуш Івано-Франківської області". Реконструкція зазначеної ТЕЦ дозволить забезпечити її подальшу експлуатацію при досягненні максимально можливих показників економічної ефективності й надійності виробництва та відпуску електричної і теплової енергії", - сказано в повідомленні уряду.

Фінансування проекту передбачається здійснювати за рахунок залучення кредитних коштів.

У прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості відмовилися прокоментувати УНІАН деталі проекту реконструкції, пославшись на термінову нараду, при цьому пообіцяли надати додаткову інформацію пізніше.

Як повідомляв УНІАН, з 2013 року компанія "Укрінтеренерго", яка до середини липня 2016 року управляла Калуської ТЕЦ, планувала модернізацію станції. Компанія також розробляла для цих цілей техніко-економічне обґрунтування.

Наприкінці червня 2016 року міністр енергетики Ігор Насалик говорив про те, що вважає за доцільне запропонувати Державному банку розвитку Китаю профінансувати проект реконструкції Калуської ТЕЦ.

Довідка УНІАН. Калуська ТЕЦ була введена в експлуатацію в 1967 році, є основним енергетичним джерелом промислового комплексу і житлово-комунального сектора р. Калуш (Івано-Франківська область), що входить до складу Острова Бурштинської ТЕС, який працює з Європейською мережею системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E). Встановлена електрична потужність Калуської ТЕЦ становить 200 МВт, теплова потужність - 590 Гкал/год.

Міністр енергетики Ігор Насалик з 2006 по 2014 рік був мером міста Калуш.