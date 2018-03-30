Мінрегіон хоче зобов'язати забудовників обладнувати будинки сховищами

Наразі забудовники практично не забезпечують будівлі захисною інфраструктурою.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни планує внести зміни в державні будівельні нормативи, щоб зобов'язати забудовників при будівництві житлових будинків створювати споруди цивільного захисту.

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Про це в ході засідання штабу ДСНС сказав віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.

"Ми будемо змінювати державні будівельні нормативи, тому що при житловій забудові не дотримуються норми про створення інфраструктури цивільного захисту", - сказав Зубко.

"Таким чином ми зможемо трохи збільшити можливості щодо безпеки людей при виникненні надзвичайних ситуацій", - додав Зубко.

Як повідомляв УНІАН, за даними Зубко, в Україні лише 10% споруд, які мають забезпечувати цивільний захист населення, наприклад, бомбосховищ, готові до експлуатації.