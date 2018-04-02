Киянам пояснили, коли у будинках відключать опалення

ОСББ та будинки, які мають приватні котельні, із припиненням теплопостачання визначаються самостійно.

У столиці опалювальний сезон завершиться, коли протягом трьох днів поспіль середньодобова температура триматиметься не нижче 8°С.

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Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ», передає прес-служба КМДА.

«Ми бачимо, яка затяжна зима цього року – весь березень достатньо холодний, багато снігу випало. Як тільки буде підвищення температури, ми однозначно говоритимемо про завершення опалювального сезону. Ще раз хочу нагадати, що ми можемо припиняти подачу тепла, коли протягом трьох діб середня температура тримається не нижче ніж + 8 градусів С», – сказав Кличко.

Що стосується ОСББ та будинків, які мають приватні котельні, то вони із припиненням теплопостачання визначаються самостійно – за умови згоди усіх мешканців будинку, додав мер.