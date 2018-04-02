Держстат підрахував борги українців за тепло і гарячу воду

Загалом в лютому українці сплатили за житлово-комунальні послуги 10,3 мільярда гривень, що становить 75,3% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення України з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в лютому 2018 року збільшилася на 10,8% порівняно з січнем 2017 року і становить 14,4 мільярда гривень.

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Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, заборгованість за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у лютому порівняно з попереднім місяцем збільшилася на 22,6% і становить 3,8 мільярда гривень, заборгованість за вивезення побутових відходів не змінилася і становить 400 мільйонів гривень.

Борги за централізоване водопостачання та водовідведення збільшилися на 5,8% порівняно з січнем і становлять 1,8 мільярда гривень.

За даними Держстату, в лютому українці сплатили за електроенергію 3 мільярди гривень (111,5% нарахованих за цей період сум за рахунок погашення заборгованості за минулий період). Залишився борг населення за цей вид послуги на сьогодні становить 3,8 мільярда гривень.

Заборгованість населення за газопостачання збільшився на 26,2% порівняно з січнем і становить 16,4 мільярда гривень.

Загалом в лютому українці сплатили за житлово-комунальні послуги 10,3 мільярда гривень, що становить 75,3% нарахованих за цей період сум.

Також повідомляється, що за лютий 2018 року з населенням було укладено 12,7 тисячі договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 81,3 мільйона гривень. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становить 64,3 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення України з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в січні 2018 року збільшилася на 17,1% порівняно з груднем 2017 року і становила 13 мільярдів гривень. Загалом в січні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 9,9 мільярда гривень (68,4% від нарахувань за цей період).