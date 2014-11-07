Лондон обігнав Гонконг і Нью-Йорк за цінами на житло

Покупцеві дороге житло у новобудові в центрі Лондона у середньому коштуватиме 2000 фунтів за 1 кв. фут (або $34 000 за 1 кв. м).

Аналітики CBRE зазначають, що спочатку попит на елітне житло у Лондоні підтримували іноземні покупці. Сьогодні 52% споживачів на ринку лондонської елітної нерухомості - жителі Великобританії.

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Однак, незважаючи на високий рівень цін на житло і їх постійне зростання (близько 10% в рік), у Лондоні все одно спостерігається нестача пропозиції новобудов. «Лондон, як і раніше, розглядається як істинно міжнародне місто, яке привабливе як для інвесторів, так і для туристів, із відмінним бізнес-середовищем, культурою та освітою світового класу», - коментує начальник відділу досліджень житлової нерухомості компанії CBRE Дженнет Зібріц.

Впритул за цим світовим фінансовим центром у рейтингу CBRE йдуть Гонконг і Нью-Йорк із середніми показниками 1950 фунтів ($3087) та 1800 фунтів ($2850) за 1 кв. фут.

Першу п'ятірку замикають Сідней і Париж. У цих мегаполісах житло в елітних новобудовах оцінюється відповідно у 1200 фунтів ($1900) і 1100 фунтів ($1740).

Раніше УНІАН повідомляв, що Лондон можуть закрити для багатих іноземців.