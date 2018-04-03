«Нафтогаз» попросив «Київенерго» відключити опалення в його офісі і закликав українців наслідувати приклад

Споживачі, у яких немає можливості самостійно відключити опалення, можуть звернутися в місцеві органи влади з проханням завершити опалювальний сезон.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» попросила енергопостачальну компанію «Київенерго» відключити опалення в офісі "Нафтогазу" і закликала українців приєднатися до цієї ініціативи.

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Про це прес-служба «Нафтогазу» повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«Ми попросили «Київенерго» відключити опалення в нашому офісі. Висловлюємо повну довіру Гідрометцентру і зберігаємо спокій, гроші і газ. При бажанні - приєднуйтесь! (У кого інші плани, не забудьте укласти додаткові угоди для отримання від нас номінацій і продовження опалювального сезону, будь ласка)», - йдеться в повідомленні.

У відповідь на запитання одного з користувачів соцмережі в компанії додали, що споживачі з централізованим опаленням можуть звернутися до місцевих органів влади з проханням завершити опалювальний сезон.

«У кого централізоване опалення і не можна регулювати - зверніться на гарячу лінію місцевої влади з проханням припинити опалювальний сезон. За замовчуванням вони чекатимуть, поки пройде три доби з середньою температурою вище +8 градусів. Потім теплокомуненерго відключатимуть якийсь час. Комерційні споживачі можуть написати такого самого листа, як ми », - зазначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, Україна увійшла в 2018 рік з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах - 14,7 млрд куб. м газу.

На 31 березня запаси газу в українських підземних сховищах становили 7,681 млрд куб. м.

Після того, як «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він має виплатити українській компанії 2,56 млрд дол., російська компанія спочатку погодилася поставити в березні в Україну 0,5 млрд куб. м газу за цінами, які визначив арбітраж, однак потім (1 березня) раптово відмовилася виконати свої контрактні зобов'язання і знизила тиск газу на вході в українську ГТС на східному кордоні до критичного рівня 50,9 кг на кв. см.

У «Нафтогазі» повідомили, що такі дії «Газпрому» є невиконанням рішення суду і саме вони привели до виникнення дефіциту газу в ГТС. Для його подолання Кабмін ввів обмеження споживання газу всередині країни, а «Нафтогаз» в терміновому порядку купив у польської компанії PGNiG 60 млн куб. м палива.