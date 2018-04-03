У домівках одержувачів субсидій хочуть проводити інспекторські рейди для перевірок

Законопроект про зміни щодо отримання соцдопомоги знаходиться на розгляді в парламенті.

В Україні субсидії будуть жорстко контролювати і можуть відбирати. У Верховній Раді вже лежить законопроект, який може дати можливість ревізорам ходити по квартирах і перевіряти, чи дійсно мешканці мають право на субсидії.

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Таким чином держава хоче відстежувати тих нечесних українців, які оформляють субсидії, але при цьому приховують свої реальні доходи. Сьогодні у вигляді соцдопомоги в Україні щорічно виплачується близько 70 мільярдів гривень. Але борги за комуналку при цьому тільки зростають.

Про це йдеться в сюжеті програми "Сніданок з "1+1".

У сюжеті зазначається, що українців перевірятимуть соціальні інспектори.

"Зробив покупку на 50 тисяч гривень - субсидія не призначається", - говорить директор департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

Чимало українців, які отримують субсидії, обурені новиною, що незабаром їхнє житло може відвідати соціальний інспектор з перевіркою. Але є й ті, хто ініціативу з інспекторами підтримує. Деякі кажуть, що жодних перевірок не бояться.

Сьогодні субсидії отримують близько шести з половиною мільйонів українців. У Мінсоцполітики припускають, що хтось може жити не по кишені і приховує реальні доходи, щоб отримувати соціальну допомогу:

"Припустимо, сім'я може не вказати кого-небудь зі складу зареєстрованих, "забувши". В основному забувають про тих, хто має високі доходи. Або сім'я може не вказати якісь види доходів, які отримує той чи інший член сім'ї. Це є підставою для того, щоб припинити субсидію".

І виявити такого нечесного одержувача субсидії - робота соціального інспектора. Він зможе увійти в будинок і на власні очі побачити, як живе сім'я. Правда, такі перевірки будуть не загальними, а індивідуальними, обіцяють у Мінсоцполітики. А от не пустити ревізора в дім така сім'я не матиме права.

"Соціальний інспектор виходить на місце, відвідує конкретну сім'ю або домогосподарство, складає акт обстеження, як живе сім'я. Тобто щодо домогосподарств або сімей, які не допустять соціального інспектора, будуть прийняті рішення про непризначення соціальної допомоги".

Тому, якщо отримуєте субсидію і при цьому дозволили собі з'їздити за кордон на відпочинок, або, скажімо, зробили покупку на суму понад 50 тисяч гривень, то субсидію можуть забрати.

Як повідомляв УНІАН, жителям України в січні-лютому 2018 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 352,1 млн грн, що в 4,7 раза менше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Зокрема, у міській місцевості субсидії призначені на суму 239 млн грн, у сільській – 113,1 млн грн.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-лютому були призначені 322,4 тис. сім'ям. В міській місцевості субсидії призначені 217,1 тис. сімей, у сільській - 105,3 тис. сімей. Порівняно з січнем-лютим 2017 року, в січні-лютому 2018 року кількість сімей, яким призначено субсидії, зменшилась у 3,3 раза.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у лютому 2018 року порівняно з лютим минулого року зменшився на 36% – до 1005,2 грн.