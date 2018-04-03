"Київенерго" відключив від опалення офіс "Нафтогазу" та ще 500 будинків у столиці на їх прохання

Юридичні особи, ОСББ та ЖЕКи можуть подати заявку на відключення від теплопостачання у будь-який момент.

Столична енергопостачальна компанія "Київенерго" на прохання національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" та низки споживачів відключила від централізованого опалення офіс держхолдингу і ще майже 500 будинків.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

У компанії зазначили, що юрособи, ОСББ та ЖЕКи можуть подати заявку на відключення від теплопостачання у будь-який момент.

"Масове відключення столичних будинків від централізованого опалення "Київенерго" почне після розпорядження КМДА про завершення опалювального сезону. Згідно з чинним законодавством, підставою для цього є середня температура повітря вище плюс 8 градусів Цельсія протягом трьох діб поспіль", - повідомили в прес-службі, додавши, що в першу чергу припиняється опалення для адміністративних будівель, а потім для житлових будинків, шкіл, лікарень. Процес відключення може зайняти кілька днів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні "Нафтогаз" попросив "Київенерго" відключити опалення в офісі компанії у зв'язку з підвищенням температури повітря. Також в "Нафтогазі" закликала українців приєднатися до цієї ініціативи.