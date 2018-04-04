У Києві з початку року подешевшали приватні будинки

В минулому кварталі зменшення середніх цін спостерігалося у всіх районах – від 5,6% у Святошинському до 8,5% у Дарницькому.

Середня вартість приватних будинків у Києві у січні-березні 2018 року знизилася на 7,1% – до 24,972 тисячі гривень/квадратний метр, а в доларовому еквіваленті зменшився на 1,4%, до 939 доларів/квадратний метр.

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Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал "Столична нерухомість" в аналітичному звіті.

При цьому, згідно зі звітом, за рік вартість будинків в столиці знизилася на 6,9%, а в доларовому еквіваленті знизилася на 5%.

У національній валюті в минулому кварталі зменшення середніх цін спостерігалося у всіх районах – від 5,6% у Святошинському до 8,5% у Дарницькому. У доларовому еквіваленті середні ціни збільшилися в Святошинському – на 0,3% і Подільському – на 0,1%, в інших районах зниження склало від 0,1% у Деснянському до 2,9% у Дарницькому.

Ціна пропозиції в дешевому сегменті становила 12,928 тисячі гривень/квадратний метр, а ціна будинків вищого цінового сегмента – 42,427 тисячі гривень/квадратний метр.

За даними аналітиків, кількість виставлених на продаж приватних будинків за звітний період зменшилася на 6,7% – до 1204 об'єкта.

Частка будинків, вперше виставлених на продаж, в першому кварталі склала 10,2% від усього обсягу пропозицій. Середня ціна пропозиції "нових" будинків у Києві на 12,3% нижче середньої ціни грудня 2017 року і становить 23,573 тисячі гривень/квадратний метр, в доларовому еквіваленті – на 6,9% (886 доларів/квадратний метр).

Найбільша кількість будинків у Києві у березні пропонувалася в Дарницькому районі – 36%, Солом'янському – 13%, Голосіївському – 12%. Найменшу кількість будинків виставлено на продаж у Подільському та Святошинському – 8%, у Дніпровському і Оболонському – по 7%, у Шевченківському – 5%, у Деснянському – 3% і в Печерському – 1%.

При цьому в структурі пропозиції будинку площею 100-250 квадратних метрів займають 46%, будинку площею 250-500 квадратних метрів – 30%, до 100 квадратних метрів – 16%, та площею понад 500 квадратних метрів – 8%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість приватних будинків у Києві у жовтні-грудні 2017 року збільшилася на 6,2% – до 26,885 тисячі гривень/квадратний метр, а в доларовому еквіваленті зменшився на 0,8%, до 952 долара/квадратний метр.