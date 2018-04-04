Стало відомо, коли в Києві відключать опалення

У Києві опалювальний сезон завершиться 6 квітня. Столична влада почала необхідні для цього підготовчі роботи.

У Києві відключать будинки від послуги централізованого опалення 6 квітня.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження КМДА.

Зазначається, що за дорученням Київського міського голови Віталія Кличка сьогодні у місті розпочали відповідну підготовку до завершення опалювального сезону.

«За прогнозом погоди, що надійшов від Українського гідрометцентру з 4-го квітня і в найближчі дні середньодобова температура повітря буде значно вищою, ніж +8 градусів. Тепла погода збережеться і надалі. У зв'язку з цим місто надає доручення теплопостачальним компаніям – ПАТ «Київенерго», ТОВ «Євро-Реконструкції» та іншим – приступити до згортання систем теплозабезпечення», – прокоментував рішення заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він також зазначив, що адміністративні будівлі у столиці розпочали відключатися від тепла ще раніше, за індивідуальними заявками. Так, станом на 3 квітня понад 500 адміністративних будівель, офісних приміщень тощо вже відключені від опалення.

У КМДА нагадують, що згідно з чинним законодавством, рішення про початок та завершення опалювального сезону приймають місцеві органи влади, враховуючи температурні показники.