"Київенерго" Ахметова вже відключило від опалення третину своїх клієнтів

В першу чергу постачання тепла припиняється адміністративних та житлових будинках, потім об'єктів соціальної сфери - дитсадків, шкіл, медичних установ.

Столична енергопостачальна компанія "Київенерго" вже відключила від централізованого опалення майже 30% своїх клієнтів, повідомляє прес-служба компанії.

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"На сьогодні відключені від централізованого опалення майже 30% клієнтів "Київенерго". Серед них - 28,4% адміністративних будівель, 34% житлових будинків і 30,2% навчальних закладів (технікуми, інститути, університети та інші).

Згідно з повідомленням, в першу чергу постачання тепла припиняється адміністративних та житлових будинках, потім об'єктів соціальної сфери - дитсадків, шкіл, медичних установ. При цьому, відключення тепла за індивідуальними заявками балансоутримувачів будинків триває з березня.

У прес-службі зазначили, що всього "Київенерго" забезпечує теплом 15 782 об'єкта.

Як повідомляв УНІАН, за розпорядженням Київської міської держадміністрації столиці відключать будинки від послуги централізованого опалення 6 квітня.

Поточний опалювальний сезон стартував в Україні 15 жовтня 2017 року.

Довідка УНІАН. "Київенерго" генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.