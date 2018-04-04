Мінрегіон затвердив нові будівельні норми планування і забудови

Ці норми наберуть чинності вже за три місяці.

Науково-технічна рада Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України затвердила чотири нові державні будівельні норми (ДБН), в тому числі такі, що стосуються містобудування, які наберуть чинності за три місяці.

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Про це під час брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Він зазначив, що мова йде про державні будівельні норми, які стосуються забудови і планування територій, вулиць та доріг, а також установ освіти та дошкільної освіти.

"Для нас було важливо, щоб при цьому підході ми також рухалися до гармонізації з європейськими стандартами і нормами. Після затвердження державних будівельних норм, вони за три місяці набудуть чинності, і проектувальники фактично будуть працювати з новими документами", - сказав він.

Присутній на брифінгу заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе більш детально розповів про найбільш важливі нововведення, які будуть застосовуватися до нових об'єктів будівництва.

Так, за його словами, ДБН "Планування і забудова територій" передбачає появу так званих "блакитних ліній", тобто, обмеження поверховості будівель.

"Тепер при розробці генеральних планів (міст – УНІАН) обов'язково з'явиться розділ, що кожне місто має затверджувати таке поняття, як "блакитна лінія", - сказав заступник міністра.

Мінрегіон, за його словами, ввів поняття "зелена лінія", під яким мається на увазі обмеження забудови для збереження зелених територій.

Також пропонується встановлювати відсоток обмеження нової забудови в залежності від поверховості.

"Якщо забудова чотириповерхова, то площа забудови може бути 45%, а якщо понад 11 поверхів, то не більше 30%. Ми хочемо, щоб пожежні заїзди, об'їзні дороги, дитячі майданчики та інше враховувалося на територіях", - зазначив Парцхаладзе.

Мінрегіон встановлює граничні норми максимально щільної забудови, якими обмежується кількість осіб, що проживають на певній площі.

"Сьогодні в ДБН написано, що на одному гектарі може жити 450 осіб, але при обґрунтуванні може бути нескінченна кількість. Ми хочемо, щоб все-таки це була обмежена в розмірах 450 осіб на гектар, допускається збільшення до 20% на нових територіях", - сказав він.

Новими будівельними нормами пропонується заборонити наявність на внутрішньоквартальної території паркінгу або паркомісць, щоб на цій території могли зупинятися автомобілі екстрених служб. Також посилюються вимоги для проїзду пожежної та іншої спецтехніки, що передбачає наявність кругових проїздів.

Вводиться низка вимог для забезпечення безбар'єрного доступу для осіб з обмеженими можливостями. Серед вимог значиться висота бордюрів не більше 2 см, тоді як раніше вона становила не менше 5 див.

Що стосується державної будівельної норми "Заклади освіти", то Мінрегіон вводить поняття відкритого навчального середовища.

"Раніше був принцип, що площа класу на одного учня була 2-2,4 квадратних метри, ми підняли цю норму до 3 квадратних метрів на учня. Ми прибрали принцип створення класів, коли парти стоять одна за одною, тому вони можуть мати вільний простір", - сказав Парцхаладзе.

Також він повідомив, що, за новими нормами, тепер жодна школа не може будуватися без використання енергоефективних технологій і матеріалів, що спрямоване на забезпечення комфорту для дітей.

Нова містобудівна норма "Дошкільні навчальні заклади" дає можливість зводити дитячі садки, вбудовані в житлові будинки.

"Коли будуються великі комплекси, то батькам дуже зручно здавати дітей в будинок, а не їздити кудись. Це безпека, комфорт, зручність. Найголовніше – щоб дитина по-іншому на це реагував", - зазначив заступник міністра.

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Також, додав він, установи освіти та дошкільної освіти повинні дотримуватися нові вимоги для створення інклюзивного навчального процесу.

Нова містобудівна норма "Вулиці та дороги" робить обов'язковими створення огорож перильного типу на зупинках громадського транспорту для захисту від наїзду автомобілів, а також створення "острівців безпеки" для пішоходів на трасах з кількістю смуг від чотирьох і вище. Також вводиться заборона на стоянку транспорту на тротуарах.

Як зазначив Зубко, багато забудовників негативно поставляться до новим державним будівельним нормам, проте на першому місці мають бути інтереси громадян.

"Ми розуміємо, що багато інвесторів і забудовників будуть не задоволені. Але для нас зрозумілим є те, що комфорт повинен бути в першу чергу, а інтереси при будівництві та отримання прибутків повинні бути на другому місці", - сказав він.

За словами Зубка, нововведення будуть стосуватися в основному нових об'єктів будівництва, проте місцева влада може впливати і на те, щоб, приміром, ті ж паркування на території старої внутрішньоквартальної забудови все-таки дотримувалися нові ДБН.

Він вказав на те, що затверджені державні будівельні норми з часом обов'язково будуть переглядатися, оскільки це є вимогою часу.

На брифінгу були присутні представники громадських організацій, які виступають проти стихійної забудови Києва. Вони висловили незадоволення, що їх не запросили на засідання Науково-технічної ради Мінрегіону, яке відбулось 3 квітня, а саме затвердження нових ДБН сталося так поспішно.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінрегіон мав намір оновити державні будівельні норми і ввести поняття "блакитні лінії" для обмеження висотності забудови території у населених пунктах.