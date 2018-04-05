У Києві вже відключили від опалення 70% житлових будинків

Також від опалення відключено 56% адміністративних будівель і 40% навчальних закладів.

Столична енергопостачальна компанія «Київенерго» вже відключила від централізованого опалення майже 60% своїх клієнтів, повідомляє прес-служба компанії.

Читайте такожУ Києві завтра без опадів, вдень температура до +16°

«Триває відключення столичних будинків від теплопостачання. Від централізованого опалення вже відключено майже 60% споживачів «Київенерго». Серед них - 56% адміністративних будівель, 70% житлових будинків і 40% навчальних закладів (технікуми, інститути, університети та інші)», - сказано в повідомленні.

У «Київенерго» зазначили, що рішення про завершення опалювального сезону 2017/2018 років у столиці Київська міська державна адміністрація прийняла вчора, 4 квітня. В першу чергу поставки тепла припиняються адміністративним і житловим будинкам, далі - об'єктам соціальної сфери (дитсадки, школи, медичні установи) після їх звернень.

Відключення тепла за індивідуальними заявками балансоутримувачів будинків триває з березня, додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, за розпорядженням Київської міської держадміністрації в столиці відключать будинки від послуги централізованого опалення 6 квітня. Поточний опалювальний сезон стартував в Україні 15 жовтня 2017 року.

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і поставляє теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.