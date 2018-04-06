Будівництво в Україні продовжує дорожчати

Найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва інженерних споруд – на 27%.

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-лютому 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року зросли на 21,5%, повідомляє Державна служба статистики.

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За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва інженерних споруд – на 27%, а також у сфері будівництва нежитлових будівель – на 22,6%. Найменше збільшилася вартість будівельно-монтажних робіт у сфері будівництва комплексних промыщленных споруд – на 19,2%.

При цьому вартість БМР в лютому 2018 року порівняно з січнем зросла на 8% (у січні вартість по відношенню до грудня виросла на 2,6%).

Найбільше зростання цін на БМР у лютому зафіксовано в сфері будівництва інженерних споруд – на 9%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році ціни на будівельно-монтажні роботи порівняно з 2016 роком зросли на 13,4%.