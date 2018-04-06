На скільки подорожчають газ, світло та опалення в найближчі три роки: консенсус-прогноз Мінекономрозвитку

Ціни на газ в Україні в 2018 році можуть зрости на 18%, в 2019 році на 20%, у 2020 році ще на 20%.

Оновлений експертний консенсус-прогноз Міністерства економічного розвитку і торгівлі базується на сценарії, за яким ціни на газ в Україні у 2018 році можуть зрости на 18%, у 2019 році - на 20%, у 2020 році - на 20% і в 2021 році також на 20%.

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Консенсус-прогноз опублікований на сайті міністерства.

При цьому, згідно із прогнозом, ціни на гарячу воду і опалення в 2018 році можуть зрости на 20%, у 2019 році - на 10%, у 2020 році - на 11%, у 2021 році - на 20%.

Також повідомляється, що ціни на електроенергію в Україні 2018 року можуть зрости на 20%, у 2019 році - на 22,5%, у 2020 році - на 15%, у 2021 році - на 12,5%.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів України прийняв рішення не підвищувати ціну на газ для населення з квітня цього року. Відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду без обговорення. Документ передбачає продовження спеціальних зобов'язань Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з продажу облгазам і теплокомуненерго природного газу без зміни ціни до 1 червня 2018 року.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом.

Представники Фонду наполягають на тому, що вартість «блакитного палива» має бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету. На даний момент приведення ціни на газ до імпортного паритету відповідає її підвищенню приблизно на 30%.

За інформацією джерела УНІАН, уряд у рамках переговорів з МВФ пропонував кілька варіантів більш поступового підвищення ціни на газ, однак представники Фонду відкинули пропозиції Кабінету міністрів.