Будинок дочки Кучми став десятим у рейтингу найдорожчих особняків світу

Про це повідомляє Економічна правда із посиланням на comparecamp.com.

Будинок на південному заході Лондона, який належить голові фонду "АнтиСНІД і дружині мільярдера Віктора Пінчука Франчук, займає 10 сходинку рейтингу. Його оцінюють у 128 мільйонів доларів.

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У вікторіанському особняку, де раніше була початкова школа для дівчаток, є десять спалень, підземний басейн, кінотеатр і бункер.

Інтер'єр включає мармурові колони, старосвітські меблі і твори мистецтва.

Найдорожчим приватним будинком світу, згідно з рейтингом, є Букінгемський палац - резиденція королеви Великої Британії Єлизавети Другої.

Він оцінюється в 1,55 мільярда доларів.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв про завершення будівництва найдорожчого будинку у світі, який коштував анонімному замовнику 12,2 мільярда доларів.