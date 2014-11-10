Будинок дочки Кучми став десятим у рейтингу найдорожчих особняків світу
Будинок доньки другого президента Леоніда Кучми Олени Франчук в Лондоні увійшов до списку найдорожчих особняків світу.
Про це повідомляє Економічна правда із посиланням на comparecamp.com.
Будинок на південному заході Лондона, який належить голові фонду "АнтиСНІД і дружині мільярдера Віктора Пінчука Франчук, займає 10 сходинку рейтингу. Його оцінюють у 128 мільйонів доларів.
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У вікторіанському особняку, де раніше була початкова школа для дівчаток, є десять спалень, підземний басейн, кінотеатр і бункер.
Інтер'єр включає мармурові колони, старосвітські меблі і твори мистецтва.
Найдорожчим приватним будинком світу, згідно з рейтингом, є Букінгемський палац - резиденція королеви Великої Британії Єлизавети Другої.
Він оцінюється в 1,55 мільярда доларів.
Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв про завершення будівництва найдорожчого будинку у світі, який коштував анонімному замовнику 12,2 мільярда доларів.