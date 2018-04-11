Кабмін визначив, які будівлі не підлягають перевірці на енергоефективність

Вимоги до енергетичної ефективності не поширюються на будівлі промислового та агропризначення, об'єкти енергетики, транспорту, зв'язку та оборони, склади.

Кабінет міністрів України затвердив перелік будівель промислового і сільськогосподарського призначення, об'єктів енергетики, транспорту, зв'язку та оборони, складських приміщень, на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель, які не підлягають сертифікації енергоефективності.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Зазначається, що прийняття відповідної постанови направлено на виконання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом в частині імплементації 31 Директиви ЄС з енергетичної ефективності будівель.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2017 року Верховна Рада України прийняла закон, що передбачає впровадження системи обов'язкового аудиту енергоефективності будівель і визначає основні енергоефективні заходи для споруд.

Законом, зокрема, передбачається впровадження сертифікації енергетичної ефективності для об'єктів будівництва та існуючих будівель. Метою сертифікації є визначення фактичних показників енергоефективності будівель, проведення оцінки відповідності зазначених показників встановленим мінімальним вимогам.

Також передбачається розробка рекомендацій щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель, що враховують місцеві кліматичні умови, які будуть технічно і економічно обґрунтованими.

Термін дії сертифіката енергетичної ефективності будівлі, згідно з європейськими нормами, становитимуть не більше 10 років.